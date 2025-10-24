Al Castello Volante torna FEMINA – La mia voce è il mondo intero
Al Castello Volante di Corigliano d’Otranto torna “FEMINA – La mia voce è il mondo intero”, la residenza artistica ideata e curata da Coro a Coro A.P.S., giunta quest’anno alla sua terza edizione. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, il castello si trasformerà ancora una volta in un laboratorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
NOTTE ONIRICA Halloween al Castello Volante Corigliano d’Otranto (Le) 31 ottobre 2025 THE WHITE LADY performance di Elisabetta Zappatore Una figura sospesa tra cielo e terra attraversa il Castello Volante avvolta da veli di seta. Non parla. N - facebook.com Vai su Facebook
Torna ’Castello d’autore’. Sul palco Eugenio Finardi e i suoi 50 anni di carriera - Intanto questa sera in scena la rappresentazione ’Vola solo chi osa farlo’. Riporta lanazione.it