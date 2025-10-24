Al Castello Volante torna FEMINA – La mia voce è il mondo intero

Lecceprima.it | 24 ott 2025

Al Castello Volante di Corigliano d’Otranto tornaFEMINA – La mia voce è il mondo intero”, la residenza artistica ideata e curata da Coro a Coro A.P.S., giunta quest’anno alla sua terza edizione. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, il castello si trasformerà ancora una volta in un laboratorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

