Al Candiani di Mestre la grande mostra su Edvard Munch

Edvard Munch, oltre Munch: dal 30 ottobre 2025 al 1° marzo 2026 il Centro Culturale Candiani di Mestre ospita una grande mostra sul pittore e litografo norvegese. Munch è specchio della cultura mitteleuropea e cittadino del mondo; tra i lunghi viaggi e soggiorni a Parigi, in Germania, in Belgio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

