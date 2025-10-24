Al Bano non tornerà più a Sanremo | Sul Festival ho messo una croce

In una recente intervista per Oggi, Al Bano si è lasciato andare a un lungo sfogo contro Amadeus e Carlo Conti, gli ultimi due direttori artistici del Festival di Sanremo. Il motivo? Il “no” incassato dal cantante di Cellino San Marco da parte di entrambi i conduttori. «Su Sanremo ho messo una croce», ha dichiarato, indispettito e addolorato, «L’ho fatto a malincuore, ma non torno indietro. Basta!». Le ben quindici partecipazioni (dieci come solista e cinque in coppia con Romina Power ) alla kermesse non erano abbastanza per il tenore, che sperava di tornare ancora una volta sul palco dell’ Ariston, ma le cose sono andate in modo diverso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Al Bano non tornerà più a Sanremo: «Sul Festival ho messo una croce»

