Akragas all' Esseneto arriva la Vigor Gela | Gambino suona la carica

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 14,45, allo stadio Esseneto, si disputerà la quinta giornata del campionato di Promozione tra Virtus Akragas Slp e Vigor Gela, una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni. A presentare la partita, in conferenza stampa, sono stati l’allenatore Seby Catania e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

akragas esseneto arriva vigorAkragas, all'Esseneto arriva la Vigor Gela: Gambino suona la carica - A presentare la partita, in conferenza stampa, sono stati l’allenatore Seby Catania e l’attaccante Giuseppe Gambino, simbolo dei colori biancoazzurri. Riporta agrigentonotizie.it

Akragas SLP–Vigor Gela: le dichiarazioni pre gara di mister Catania e dell’attaccante Gambino - A presentare l’incontro, in conferenza stampa, sono stati mister Seby Catania e l’attaccante Giuseppe Gambino, veterano di grande esperienza e simbolo di attaccamento ai colori biancoazzurri. Si legge su grandangoloagrigento.it

akragas esseneto arriva vigorL’Akragas soffre ma vince: Noto ribaltato nella ripresa - E’ stata una partita difficile e a tratti nervosa che ha offerto pochi spunti spettacolari. Da grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Akragas Esseneto Arriva Vigor