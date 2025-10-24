aizoOn celebra 20 anni e presenta l’Agenda 2045 | un impegno per le nuove generazioni
Torino, 17 ottobre 2025 – In un evento che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone nella splendida Reggia di Venaria, aizoOn Technology & Consulting ha festeggiato i suoi vent’anni di attività e ha presentato l ’ Agenda aizoOn 2045, il manifesto che guiderà la crescita dell’azienda nei prossimi anni. Fondata nel 2005 a Torino da Silvana Candeloro e Franco Cornagliotto, aizoOn è oggi un attore internazionale con più di 750 professionisti attivi in Europa, Stati Uniti e Australia. L’azienda è riconosciuta come un punto di riferimento nella consulenza tecnologica e nell’innovazione digitale, con un approccio ecosistemico che si basa su metodo scientifico e quantitativo, responsabilità, competenza e centralità delle persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 17 ottobre alla Reggia di Venaria (Torino) festeggiamo due decenni di tecnologia, persone e futuro sostenibile. https://eurocomunicazione.eu/2025/10/11/aizoon-celebra-20-anni-di-innovazione-tecnologica-a-torino/… #aizoOn #aizoOn20 #innovazione #t - X Vai su X
aizoOn festeggia 20 anni di innovazione a Torino! Unisciti a noi il 17 ottobre per celebrare il futuro della tecnologia e delle persone #Innovazione #Celebrazioni #EconomiaeLavoro - facebook.com Vai su Facebook
Imprese. aizoOn technology & consulting compie 20 anni, le celebrazioni a Torino - TORINO – aizoOn, società di tecnologia, consulenza e innovazione, celebra a Torino il 20° anniversario della sua fondazione. Segnala dire.it
aizoOn Technology & Consulting compie 20 anni: Celebrazioni a Torino per un futuro di innovazione, tecnologica, e persone al centro - La società di tecnologia e innovazione conferma la sua crescita globale e l’impegno su AI e sostenibilità. romadailynews.it scrive