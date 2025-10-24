aizoOn celebra 20 anni e presenta l’Agenda 2045 | un impegno per le nuove generazioni

Romadailynews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 17 ottobre 2025 – In un evento che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone nella splendida Reggia di Venaria, aizoOn Technology & Consulting ha festeggiato i suoi vent’anni di attività e ha presentato l ’ Agenda aizoOn 2045, il manifesto che guiderà la crescita dell’azienda nei prossimi anni. Fondata nel 2005 a Torino da Silvana Candeloro e Franco Cornagliotto, aizoOn è oggi un attore internazionale con più di 750 professionisti attivi in Europa, Stati Uniti e Australia. L’azienda è riconosciuta come un punto di riferimento nella consulenza tecnologica e nell’innovazione digitale, con un approccio ecosistemico che si basa su metodo scientifico e quantitativo, responsabilità, competenza e centralità delle persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

aizoon celebra 20 anni e presenta l8217agenda 2045 un impegno per le nuove generazioni

© Romadailynews.it - aizoOn celebra 20 anni e presenta l’Agenda 2045: un impegno per le nuove generazioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aizoon celebra 20 anniImprese. aizoOn technology & consulting compie 20 anni, le celebrazioni a Torino - TORINO – aizoOn, società di tecnologia, consulenza e innovazione, celebra a Torino il 20° anniversario della sua fondazione. Segnala dire.it

aizoon celebra 20 anniaizoOn Technology & Consulting compie 20 anni: Celebrazioni a Torino per un futuro di innovazione, tecnologica, e persone al centro - La società di tecnologia e innovazione conferma la sua crescita globale e l’impegno su AI e sostenibilità. romadailynews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aizoon Celebra 20 Anni