Torino, 17 ottobre 2025 – In un evento che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone nella splendida Reggia di Venaria, aizoOn Technology & Consulting ha festeggiato i suoi vent'anni di attività e ha presentato l ' Agenda aizoOn 2045, il manifesto che guiderà la crescita dell'azienda nei prossimi anni. Fondata nel 2005 a Torino da Silvana Candeloro e Franco Cornagliotto, aizoOn è oggi un attore internazionale con più di 750 professionisti attivi in Europa, Stati Uniti e Australia. L'azienda è riconosciuta come un punto di riferimento nella consulenza tecnologica e nell'innovazione digitale, con un approccio ecosistemico che si basa su metodo scientifico e quantitativo, responsabilità, competenza e centralità delle persone.

aizoOn celebra 20 anni e presenta l'Agenda 2045: un impegno per le nuove generazioni