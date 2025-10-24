Aiuta la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti | che cos’è la terapia a luce rossa usata da Erling Haaland

“La gente vede sempre le partite, i gol, le celebrazioni, ma non le ore che servono per essere pronti a tutto questo. Questo video mostra la routine, il cibo, i piccoli dettagli che contano”. Così Erling Haaland ha spiegato il primo video lanciato sul suo nuovo canale YouTube (@erling), in cui il bomber norvegese del Manchester City ha svelato la sua giornata tipo lontano dal campo da calcio e dai riflettori. Momenti di vita quotidiana, che però nella mente del campione sono quasi tutti finalizzati a migliorare le sue prestazioni. Haaland fa una passeggiata all’alba, fa colazione con caffè, latte e sciroppo d’acero, va a fare la spesa in fattoria per acquistare cibo genuino, cucina sa dolo o con la moglie Isabel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aiuta la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti”: che cos’è la terapia a luce rossa usata da Erling Haaland

