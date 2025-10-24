Aica nuova condotta per le acque depurate a San Biagio

Aica ha avviato i lavori per la realizzazione di una nuova condotta destinata all’allontanamento delle acque depurate dall’impianto di contrada Pizzuta, nel comune di San Biagio Platani. L’intervento è necessario a causa delle criticità riscontrate sulla condotta esistente, danneggiata e soggetta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

