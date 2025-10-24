Agropoli SA violenza sessuale aggravata | arrestato un 41enne
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 21 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 41enne indagato per “violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei confronti della figlia minorenne. L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Zon.it
