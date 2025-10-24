Agropoli SA violenza sessuale aggravata | arrestato un 41enne

Zon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 21 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 41enne indagato per “violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei confronti della figlia minorenne. L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Zon.it

agropoli sa violenza sessuale aggravata arrestato un 41enne

© Zon.it - Agropoli (SA), violenza sessuale aggravata: arrestato un 41enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

agropoli sa violenza sessualeAgropoli (SA), violenza sessuale aggravata: arrestato un 41enne - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti ... Da zon.it

agropoli sa violenza sessualeAgropoli, violenza sessuale sulla figlia minorenne: arrestato 41enne - Una segnalazione innesca l'indagine, i carabinieri bussano alla porta e scatta la misura cautelare: ad Agropoli (Salerno), lunedì 21 ottobre, un uomo di 41 ... Lo riporta pupia.tv

agropoli sa violenza sessualeAgropoli: violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. In carcere 41enne - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 41enne. Come scrive ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Agropoli Sa Violenza Sessuale