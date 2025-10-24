Agropoli abusa della figlia minorenne | arrestato papà orco di 41 anni
Abusava della figlia minorenne. Succede ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove lunedì 21 ottobre, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni con le accuse di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. Il provvedimento restrittivo è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Agropoli, violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia minorenne: 41enne in carcere - Misura cautelare ad Agropoli per un 41enne indagato per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro la figlia minorenne. Come scrive infocilento.it
Violentava la figlia minorenne, arrestato 41enne ad Agropoli - AGROPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri della stazione di Agropoli (SA) hanno eseguito un’ordinanza della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G. Segnala italpress.com
Violentava la figlia minorenne, 41enne arrestato ad Agropoli - Nella giornata del 21 ottobre, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, indagato per violenza sessuale aggr ... Come scrive ilvescovado.it