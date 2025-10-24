Abusava della figlia minorenne. Succede ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove lunedì 21 ottobre, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni con le accuse di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. Il provvedimento restrittivo è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Agropoli, abusa della figlia minorenne: arrestato papà orco di 41 anni