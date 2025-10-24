Agrigento Davide Faraone Italia Viva denuncia alla Procura | Malati oncologici senza cure
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una provincia intera affidata a una sola macchina Ad Agrigento, chi si ammala di cancro deve letteralmente sperare che l’unica macchina per la radioterapia non si guasti. Nella provincia, che conta oltre 430 mila abitanti, è operativo un solo acceleratore lineare, ormai datato, costretto a lavorare con doppi turni e soggetto a frequenti guasti tecnici. Ogni volta che l’apparecchiatura si ferma, le cure vengono sospese, con conseguente allungamento delle liste d’attesa. Molti pazienti, impossibilitati ad aspettare, sono costretti a spostarsi altrove per proseguire i trattamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
