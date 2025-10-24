Agguato mortale al bus L’ultrà intercettato | | Era il sasso più appuntito

Hanno scelto il silenzio per evitare ulteriori guai. Manuel Fortuna, (31 anni), Kevin Pellecchia (20) e Alessandro Barberini (53), i tre ultrà del Rieti basket fermati per l’agguato a sassate al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita al secondo autista Raffaele Marianella (65), si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al Gip Giorgia Bova, che ha convalidato i fermi per omicidio volontario e la custodia cautelare in carcere. Si complica la posizione di Kevin Pellecchia che, intercettato negli uffici della questura la notte tra domenica e lunedì, avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha provocato la morte di Marianella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

