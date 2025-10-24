Agguato al bus il procuratore | Cercavano lo scontro E sul palasport compare lo striscione nascondetevi infami

«Cercavano lo scontro con i tifosi pistoiesi. La situazione poteva essere molto più grave se l'altro sasso avesse colpito l’autista che era alla guida del bus». L’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita domenica scorsa all’autista Raffaele Marianella, per il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, è un caso in gran parte cristallizzato dalle prove e dalle testimonianze. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agguato al bus, il procuratore: "Cercavano lo scontro". E sul palasport compare lo striscione "nascondetevi infami"

