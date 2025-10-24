Agguato a Lamezia Terme | uomo di 52 anni ucciso a coltellate sul lungomare
Agguato mortale sul lungomare. Un tragico episodio ha scosso la città di Lamezia Terme questa notte (tra il 23 e il 24 ottobre): un uomo di 52 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate sul lungomare, nella zona dei Ginepri. La vittima è E.T., descritto come persona incensurata. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato il corpo riverso a terra. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri, allertati tramite una telefonata. Indagini in corso. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare il responsabile.
