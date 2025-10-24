Giuseppe Di Bari, sessant’anni, presidente del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta, è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe in via Leonardo Da Vinci. Secondo quanto si apprende, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto di grossa cilindrata, poi fuggite subito dopo l’agguato. Di Bari è stato colpito al tallone sinistro e ai polpacci di entrambe. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Agguato a Barletta: ferito a colpi di pistola il presidente del comitato di quartiere della zona 167