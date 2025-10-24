Agguato a Barletta | ferito a colpi di pistola il presidente del comitato di quartiere della zona 167
Giuseppe Di Bari, sessant’anni, presidente del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta, è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe in via Leonardo Da Vinci. Secondo quanto si apprende, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto di grossa cilindrata, poi fuggite subito dopo l’agguato. Di Bari è stato colpito al tallone sinistro e ai polpacci di entrambe. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
FOGGIA | Agguato ad imprenditore sventato nel 2022: il movente della vendetta ma senza mafiosità - facebook.com Vai su Facebook
Agguato a Barletta: ferito a colpi di pistola il presidente del comitato di quartiere della zona 167 - Secondo quanto si apprende, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto di grossa cilindrata, poi fuggite subito dopo l’agguato. gazzettadelsud.it scrive
Spari in strada a Barletta, gambizzato 60enne - Un uomo di circa 60 anni è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco ad una gamba mentre si trovava in una strada della zona 167 a Barletta. Come scrive ansa.it
Spari nel tardo pomeriggio: nel mirino il presidente del Comitato di quartiere Giuseppe Di Bari - Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 19 alcuni colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo del sessantenne, barlettano, Giuseppe Di Bari, presidente del comitato ... Come scrive msn.com