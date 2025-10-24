Aggressione a Don Nunzio Samà nella chiesa di Gela | Arrestato un giovane di 26 Anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Attacco in Chiesa: il Parroco Ferito all’Addome. Un grave episodio di violenza ha scosso Gela (Caltanissetta): un giovane di 26 anni, F. A., è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver aggredito don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe entrato in chiesa apparentemente per confessarsi, ma avrebbe poi estratto un coltello e colpito il sacerdote senza un motivo apparente. Don Samà Ferito ma Fuori Pericolo. Il sacerdote è stato ferito di striscio all’addome, riportando lesioni non gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

