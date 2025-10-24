Aggredito con lo spray urticante alle autolinee | vittima un ragazzo di 16 anni

24 ott 2025

Accerchiato e aggredito da un gruppo di coetanei che hanno utilizzato uno spray urticante. Vittima un ragazzo di appena 16 anni e a fare da scenario all’ennesimo episodio di violenza tra i più giovani sono state le autolinee di Latina, non nuove a casi di questo tipo.A riportare la notizia è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

