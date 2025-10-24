Aggredito con lo spray urticante alle autolinee | vittima un ragazzo di 16 anni
Accerchiato e aggredito da un gruppo di coetanei che hanno utilizzato uno spray urticante. Vittima un ragazzo di appena 16 anni e a fare da scenario all’ennesimo episodio di violenza tra i più giovani sono state le autolinee di Latina, non nuove a casi di questo tipo.A riportare la notizia è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Alex Soldati, sedicente promotore finanziario che promette guadagni automatici, ha aggredito con lo spray urticante il nostro inviato Francesco Leone che gli stava semplicemente facendo delle domande. Il servizio completo di #Fuoridalcoro è disponibile su - X Vai su X
Fuori dal coro. . Alex Soldati, sedicente promotore finanziario che promette guadagni automatici, ha aggredito con lo spray urticante il nostro inviato Francesco Leone che gli stava semplicemente facendo delle domande. Il servizio completo di #Fuoridalcoro è - facebook.com Vai su Facebook
Latina, picchiato e accecato con spray alle autolinee: studente finisce in pronto soccorso dopo l’aggressione - Continuano gli episodi di violenza giovanile alla stazione degli autobus di Latina, una problematica in crescita con l'inizio dell'anno scolastico. Da latinapress.it
Sedicenne accerchiato dai bulli e aggredito con lo spray urticante - La stazione degli autobus alle porte del centro città continua a fare da scenario agli episodi di violenza ai danni dei giovani. Riporta latinaoggi.eu
"Avete una sigaretta?", poi scatta l'aggressione con spray urticante ai Murazzi: tre arrestati per rapina - La scusa di una sigaretta poi in tre accerchiano una coppia che viene aggredita con lo spray urticante. Da torinotoday.it