Aggredito al bar I residenti | Continue risse
Momenti di violenza a Robecco sul Naviglio, in via Ripa Naviglio. Un ragazzo di 18 anni, di origine marocchina e residente a Milano, è stato aggredito da tre giovani italiani, tra i 23 e i 24 anni, mentre si trovava seduto all’esterno di un bar. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto intorno alle 20. All’origine ci sarebbe un banale incidente: passando accanto al tavolo del 18enne, uno dei tre gli avrebbe pestato un piede. Il giovane, mantenendo la calma, avrebbe chiesto soltanto delle scuse, ma la situazione è degenerata rapidamente. I tre lo hanno afferrato e colpito con schiaffi e pugni, facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
