Tempo di lettura: < 1 minuto Un 30enne di Frignano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre convivente. I carabinieri sono intervenuti a casa della donna sorprendendo il 30enne mentre aggredita la madre; i militari lo hanno fermato raccogliendo la denuncia dell’anziana. È emerso che l’uomo avrebbe da tempo sottoposto la donna a continue vessazioni, consistenti in richieste di denaro e frequenti episodi di violenza fisica e verbale. Nonostante le aggressioni non fossero mai state refertate, la situazione era diventata insostenibile, e così dopo l’ultima aggressione per il 30enne è scattato l’arresto e il carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce la madre per soldi, 30enne in carcere nel Casertano