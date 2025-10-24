Aggredisce infermiere e guardia giurata arrestato al pronto soccorso

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli, 24 ottobre 2025 – Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove un uomo di 32 anni, residente a Castelfranco di Sotto, è stato arrestato dai carabinieri di Empoli per aggressione ai danni di un infermiere e di un addetto alla vigilanza. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo – trasportato nella serata precedente al nosocomio a seguito di un episodio avvenuto nella propria abitazione – avrebbe manifestato comportamenti aggressivi al momento delle dimissioni. In preda all’agitazione, avrebbe opposto resistenza al personale sanitario, colpendo un infermiere e una guardia giurata intervenuti per cercare di calmarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

aggredisce infermiere e guardia giurata arrestato al pronto soccorso

© Lanazione.it - Aggredisce infermiere e guardia giurata, arrestato al pronto soccorso

Approfondisci con queste news

aggredisce infermiere guardia giurataAggredisce infermiere e guardia giurata, arrestato al pronto soccorso - Empoli, 24 ottobre 2025 – Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove un uomo di 32 anni, residente a Castelfranco di Sotto, è stato arrestato dai carabinieri di ... Riporta lanazione.it

Aggrediti due infermieri del pronto soccorso ospedale di Terni - Aggrediti due infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Terni: hanno riportato la frattura di una gamba e un trauma della spalla, con una prognosi di 30 giorni per entrambi. Come scrive ansa.it

Due infermiere aggredite nel reparto di medicina dell'ospedale di Latisana - Due infermiere del reparto di medicina dell'ospedale di Latisana sono state aggredite da un paziente, un 78enne. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Infermiere Guardia Giurata