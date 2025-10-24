Aggredisce infermiere e guardia giurata arrestato al pronto soccorso
Empoli, 24 ottobre 2025 – Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove un uomo di 32 anni, residente a Castelfranco di Sotto, è stato arrestato dai carabinieri di Empoli per aggressione ai danni di un infermiere e di un addetto alla vigilanza. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo – trasportato nella serata precedente al nosocomio a seguito di un episodio avvenuto nella propria abitazione – avrebbe manifestato comportamenti aggressivi al momento delle dimissioni. In preda all'agitazione, avrebbe opposto resistenza al personale sanitario, colpendo un infermiere e una guardia giurata intervenuti per cercare di calmarlo.
