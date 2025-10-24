Aggredirono e rapinarono un 19enne quattro giovani arrestati | due sono minorenni

Reggio Emilia, 24 ottobre 2025 – Quattro giovani – tra i 17 e i 18 anni – sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato un 19enne su un autobus di linea in città. Mentre un altro, un 18enne senza fissa dimora, è tuttora ricercato. I fatti risalgono all’estate scorsa quando i cinque hanno deriso la vittima a bordo del tram per poi inseguirlo alla fermata, accerchiarlo e colpirlo con calci, pugni e una bottigliata alla testa per portargli via telefonino e altri effetti personali. Il giovane ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, testimonianze e riconoscimenti fotografici, gli inquirenti sono riusciti a identificare i presunti autori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

