Agente Rugani la rivelazione |  Ne parlavo con lui qualche giorno fa Il suo sogno con la Juventus ora è diventato questo

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agente Rugani, la rivelazione: «Ne parlavo con lui qualche giorno fa. Il suo sogno con la Juventus ora è questo». Le parole del procuratore. In un momento cruciale della stagione bianconera in Serie A e in Europa, arrivano importanti conferme sul fronte interno.  Davide Torchia, noto agente di  Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di  Calciomercato.it, per discutere del recente rinnovo contrattuale del suo assistito e del clima che si respira nello spogliatoio della Juventus. Torchia ha esordito esprimendo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come la tempistica e le modalità del rinnovo siano un segnale forte della stima reciproca tra il club e il difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

agente rugani la rivelazione 160ne parlavo con lui qualche giorno fa il suo sogno con la juventus ora 232 diventato questo

© Juventusnews24.com - Agente Rugani, la rivelazione: «Ne parlavo con lui qualche giorno fa. Il suo sogno con la Juventus ora è diventato questo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'agente di Rugani sul rinnovo: "Il suo dovere sarà meritarsi il diritto di essere alla Juve" - Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è tornato a parlare del suo assistito dopo le due presenze consecutive con la Juventus: "È sempre un grandissimo orgoglio, per lui è davvero una soddisfazione ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Agente Rugani Rivelazione 160ne