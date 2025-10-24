Agente Rugani la rivelazione |  Ne parlavo con lui qualche giorno fa Il suo sogno con la Juventus ora è diventato questo

Agente Rugani, la rivelazione: «Ne parlavo con lui qualche giorno fa. Il suo sogno con la Juventus ora è questo». Le parole del procuratore. In un momento cruciale della stagione bianconera in Serie A e in Europa, arrivano importanti conferme sul fronte interno. Davide Torchia, noto agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, per discutere del recente rinnovo contrattuale del suo assistito e del clima che si respira nello spogliatoio della Juventus. Torchia ha esordito esprimendo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come la tempistica e le modalità del rinnovo siano un segnale forte della stima reciproca tra il club e il difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

