Agente Rugani la rivelazione | Ne parlavo con lui qualche giorno fa Il suo sogno con la Juventus ora è diventato questo
Agente Rugani, la rivelazione: «Ne parlavo con lui qualche giorno fa. Il suo sogno con la Juventus ora è questo». Le parole del procuratore. In un momento cruciale della stagione bianconera in Serie A e in Europa, arrivano importanti conferme sul fronte interno. Davide Torchia, noto agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, per discutere del recente rinnovo contrattuale del suo assistito e del clima che si respira nello spogliatoio della Juventus. Torchia ha esordito esprimendo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come la tempistica e le modalità del rinnovo siano un segnale forte della stima reciproca tra il club e il difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
