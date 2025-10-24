Afragola schiaffo alla metropolitana | il Governo taglia i fondi

Un brutto schiaffo. Stiamo parlando del taglio attuato dal governo di Giorgia Meloni alle infrastrutture e trasporti, tanto care, allo sviluppo di un territorio che cerca in tutti i modi di risollevarsi dal degrado. Il Ministero guidato dal ministro Salvini, avrebbe utilizzato una grossa forbice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it