Afragola schiaffo alla metropolitana | il Governo taglia i fondi
Un brutto schiaffo. Stiamo parlando del taglio attuato dal governo di Giorgia Meloni alle infrastrutture e trasporti, tanto care, allo sviluppo di un territorio che cerca in tutti i modi di risollevarsi dal degrado. Il Ministero guidato dal ministro Salvini, avrebbe utilizzato una grossa forbice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
La manovra 2026 del governo Meloni taglia i fondi per la Linea 10 Napoli-Afragola, la metro senza conducente - Perché la sua tratta consente di collegare, finalmente, i comuni della cintura a Nord del capoluogo campano. Lo riporta fanpage.it
La manovra taglia i finanziamenti alla linea Afragola- Metrò di Napoli - Ci saranno 15 milioni di euro in meno per il trasporto su ferro: sforbiciata anche ai fondi per l'acquisto di nuovi treni ... Si legge su rainews.it
Altro che Sud Locomotiva! Dalla manovra “spariti” 15 milioni: dovevano collegare Napoli ad Afragola - Erano destinati a potenziare il collegamento tra la metropolitana di Napoli ed Afragola, ma sono stati definanziati con l'ultima manovra del governo: la "sorpresa" in una tabella allegata alla finanzi ... Da msn.com