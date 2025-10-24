Afragola guerra tra bande per la droga | arriveranno più telecamere per controllo del territorio

Bande criminali di giovanissimi che vorrebbero imporsi sul territorio approfittando del vuoto di potere. È lo scenario preoccupante che vive negli ultimi giorni Afragola. Lì dove per tempo il clan Moccia ha fatto grandi affari, ora ragazzi a briglie sciolte vorrebbero gestire gli affari illeciti a partire dalla droga, dal rione Salicelle al centro storico. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, guerra tra bande per la droga: arriveranno più telecamere per controllo del territorio

