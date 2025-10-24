Affitti brevi tensione tra Giorgetti e Salvini

Laverita.info | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Economia rivendica la norma che aumenta al 26% l’aliquota, mentre per il leader della Lega è una «tassa sciocca, da eliminare». E Tajani: «Decide la politica, non i grand commis del Mef». Nuovo fronte sui fondi alle metro di Roma e Milano.. Rincari sul diesel, le associazioni di categoria invitano a investire i proventi per rinnovare il settore.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

