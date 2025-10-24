Affitti brevi la tassa da 100 milioni spacca la maggioranza | scontro tra Giorgetti e Salvini

La manovra agita la maggioranza. L’aumento della tassa per gli affitti brevi e il contributo chiesto alle banche hanno scatenato un dibattito serrato tra Forza Italia e la Lega. Una situazione paradossale con il vicepremier, Antonio Tajani, che appena resa nota la norma sulle case, è trasecolato dicendo di non esserne stato informato. Si tratta peraltro di una misura che dovrebbe portare un gettito di appena 100 milioni, ma a quanto pare, vista la ferma posizione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ne ha rivendicato la paternità, contiene qualcosa in più della ricerca di far cassa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Affitti brevi, la tassa da 100 milioni spacca la maggioranza: scontro tra Giorgetti e Salvini

