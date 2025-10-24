Affari Tuoi parte l' insulto gratuito contro Alessandra | Il giallo dei denti

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Anas, viene da Santa Maria degli Angeli e di mestiere fa il vetraio. La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Alessandra, viene da Padova e lavora in un negozio di abbigliamento come addetto vendite. Lei ha deciso di partecipare insieme a suo papà Giovanni. Lui invece è in pensione, prima però faceva l'autista di autobus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, parte l'insulto gratuito contro Alessandra: "Il giallo dei denti"

Contenuti che potrebbero interessarti

Brutta storia di Emma sbarca ad Affari Tuoi #AffariTuoi - X Vai su X

Ad Affari Tuoi ha giocato Mauro dall’Abruzzo. Dopo un cambio accettato e ben tre rifiutati, il concorrente scopre che nel suo pacco c’era Gennarino. Il finale è nelle mani della Regione Fortunata: ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Affari Tuoi, la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino - Ad Affari Tuoi, Alessandra commuove Stefano De Martino e il pubblico con la sua storia fatta di coraggio e speranza. Si legge su dilei.it

Affari Tuoi, una partita senza precedenti: “Non ho mai visto una cosa del genere” - La puntata del 22 ottobre di Affari Tuoi è stata molto particolare: la concorrente ha cambiato e ripreso gli stessi 2 pacchi più volte ... Lo riporta dilei.it

Affari Tuoi e Ballando con le Stelle : non si può sempre vincere (e va bene così) - I due programmi di punta di Rai1 sembrano più concentrati a lamentarsi di quello che non hanno anziché gioire per i risultati (alti) che ottengono. Lo riporta vanityfair.it