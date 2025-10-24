Affari tuoi Alessandra in lacrime | Un problema di salute non mi ha permesso di vivere la vita
La puntata di Affari tuoi di venerdì 24 ottobre. Alessandra, concorrente del Veneto, in lacrime ha confidato la sua sofferenza per la morte della nonna e per un serio problema di salute che le ha impedito di vivere la vita. La pacchista, alle battute finali, ha deciso di accettare l'offerta del Dottore. Peccato, nel suo pacco c'erano 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Brutta storia di Emma sbarca ad Affari Tuoi #AffariTuoi - X Vai su X
Sono indubbiamente i programmi che fanno più ascolti, diteci la vostra preferenza #affarituoi #stefanodemartino #LaRuotaDellaFortuna #gameshow #intrattenimento #gerryscotti #samiralui #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Affari tuoi, Alessandra in lacrime: “Un problema di salute non mi ha permesso di vivere la vita” - Alessandra, concorrente del Veneto, in lacrime ha confidato la sua sofferenza per la morte della nonna ... fanpage.it scrive
Affari Tuoi, la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino - Ad Affari Tuoi, Alessandra commuove Stefano De Martino e il pubblico con la sua storia fatta di coraggio e speranza. Lo riporta dilei.it
Chi è Alessandra del Veneto, concorrente di Affari tuoi del 24 ottobre? - Chi è Alessandra del Veneto, concorrente di Affari tuoi del 24 ottobre? Scrive tag24.it