Affari tuoi Alessandra in lacrime | Un problema di salute non mi ha permesso di vivere la vita

La puntata di Affari tuoi di venerdì 24 ottobre. Alessandra, concorrente del Veneto, in lacrime ha confidato la sua sofferenza per la morte della nonna e per un serio problema di salute che le ha impedito di vivere la vita. La pacchista, alle battute finali, ha deciso di accettare l'offerta del Dottore. Peccato, nel suo pacco c'erano 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it