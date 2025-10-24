MVP non è mai stato uno che si morde la lingua e questa volta ha deciso di mostrare al mondo il razzismo che ancora infesta la sua casella di posta. Il veterano della AEW è andato su Instagram per denunciare un vile messaggio diretto ricevuto da un anonimo hater, che gli ha scritto di “ smetterla di parlare di razza”. Un attacco pieno di insulti razzisti, con l’intento di zittire la voce di MVP sulla rappresentanza degli atleti neri nel wrestling. Il messaggio, condiviso pubblicamente da MVP, diceva: “Smettila di piangere per la razza. Penso che il tuo agente avesse uno show a Tampa. Smettila di fare il fo***to perdente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: MVP espone i messaggi razzisti ricevuti sui social