Un nuovo report ha fatto luce sull’attuale situazione della leggenda della WWE, Chris Jericho, in AEW e sull’interesse che la compagnia di Stamford avrebbe nei suoi confronti. Negli ultimi mesi, infatti, si è molto parlato di un possibile ritorno di “Y2J” nella federazione guidata da TKO. Considerato uno dei più grandi performer di sempre, Jericho milita in AEW dal 2019, ma non appare negli show della compagnia di Tony Khan da aprile 2025. La sua assenza ha alimentato le voci su un possibile ritorno in WWE per un ultimo capitolo della sua carriera e un suo futuro ingresso nella Hall of Fame. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: L’ultimo capitolo di Chris Jericho, ritorno in WWE in vista della Royal Rumble 2026?