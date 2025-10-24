Bologna, 24 ottobre 2025 – La situazione taxi fuori dall’aeroporto è “un delirio”. Nel primo pomeriggio di ieri decine di persone davanti l’uscita del Marconi si sono messe al riparo dalla pioggia battente. La gente sbuffa e inganna l’attesa chiacchierando, mentre qualcuno rientra dentro per stare al caldo. Tanti sono in attesa di un mezzo (taxi, autobus o macchina) che li porti a casa, ma in alcuni momenti anche i tassisti sono in attesa di clienti. La sensazione è di essere di fronte una normale giornata di pioggia in aeroporto. Ci sono i complimenti allo scalo: “È molto comodo per arrivare in centro”, dice un turista, mentre un altro sostiene che, “nonostante i cantieri, lo scalo lavora bene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Bologna, disagi per i taxi e attese: “A volte si aspetta anche un’ora”