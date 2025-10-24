Aeroporto Bologna disagi per i taxi e attese | A volte si aspetta anche un’ora
Bologna, 24 ottobre 2025 – La situazione taxi fuori dall’aeroporto è “un delirio”. Nel primo pomeriggio di ieri decine di persone davanti l’uscita del Marconi si sono messe al riparo dalla pioggia battente. La gente sbuffa e inganna l’attesa chiacchierando, mentre qualcuno rientra dentro per stare al caldo. Tanti sono in attesa di un mezzo (taxi, autobus o macchina) che li porti a casa, ma in alcuni momenti anche i tassisti sono in attesa di clienti. La sensazione è di essere di fronte una normale giornata di pioggia in aeroporto. Ci sono i complimenti allo scalo: “È molto comodo per arrivare in centro”, dice un turista, mentre un altro sostiene che, “nonostante i cantieri, lo scalo lavora bene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
FILT CGIL e Centro Lavoratori Stranieri CGIL Bologna presenti in Aeroporto Marconi con un proprio sportello di ascolto e assistenza oggi, venerdì 17 ottobre Servizio apprezzato da lavoratrici e lavoratori del sito aeroportuale bolognese per info e pratiche s - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, il piano dell’aeroporto: «Un milione di passeggeri l’anno entro il 2028 con nuove rotte e più traffico in partenza. Saremo complementari a Bologna» - X Vai su X
Aeroporto di Capodichino, caos taxi ressa, disagi e furbetti: «Servono più controlli» - E in attesa della metropolitana che dovrebbe alleviare, e non poco, i problemi, urge quantomeno tamponare la situazione. Come scrive ilmattino.it
Aeroporto di Capodichino, caos taxi ressa, disagi e furbetti: «Servono più controlli» - Liti tra i tassisti per prendersi i clienti migliori, file saltate, utenti che fanno fatica a trovare un’auto bianca libera. Da ilmattino.it
Taxi all’aeroporto Capodichino di Napoli, raffica di multe della Polizia Municipale - Controlli della Polizia Municipale di Napoli ai tassisti all’aeroporto di Capodichino: 8 le sanzioni elevate nei confronti di altrettanti tassisti, nei confronti dei quali verrà applicata anche la ... Secondo fanpage.it