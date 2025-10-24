Aeronautica militare 72° Stormo di Frosinone | consegnati 56 brevetti di pilota

Si è svolta giovedì 23 ottobre, presso il 72° Stormo di Frosinone, la cerimonia di consegna dei brevetti di pilota di elicotteri a cinquantasei frequentatori che hanno concluso con successo il percorso formativo e il corso di pilotaggio su ala rotante presso la scuola di volo dell’Aeronautica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

