Aeronautica militare 72° Stormo di Frosinone | consegnati 56 brevetti di pilota
Si è svolta giovedì 23 ottobre, presso il 72° Stormo di Frosinone, la cerimonia di consegna dei brevetti di pilota di elicotteri a cinquantasei frequentatori che hanno concluso con successo il percorso formativo e il corso di pilotaggio su ala rotante presso la scuola di volo dell'Aeronautica.
Vuoi entrare a far parte della squadra dell' $AeronauticaMilitare? Partecipa al concorso per diventare uno dei 1050 Volontari in ferma prefissata iniziale. Hai tempo fino al 21 novembre per inviare la tua candidatura
Aeronautica Militare created an event.
Il Manetti-Porciatti alla base del 4° Stormo: formazione e valori con l'Aeronautica militare - Durante il PCTO, gli studenti hanno osservato da vicino le dinamiche manutentive del velivolo Eurofighter: dai sistemi avionici ai dispositivi di sicurezza, come i seggiolini eiettabili, fino alle ...
Il 6° Stormo è pronto a festeggiare il 4 novembre in piazza Loggia - In occasione della Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate il Colonnello Gianmarco Di Loreto consegnerà una bandiera italiana agli studenti del liceo scientifico Calini di Brescia ...
Velivolo da addestramento T-345A: primi voli per gli allievi piloti in formazione al 61° Stormo - Iniziata al 61° Stormo di Galatina l'attività di volo sul velivolo da addestramento T-