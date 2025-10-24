Adozioni internazionali | Maria Palleschi nuova referente regionale per l’Abruzzo

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo vuole stare in prima linea nel promuovere la cultura dell’adozione internazionale, sensibilizzando la collettività e le coppie disponibili all’accoglienza di minori stranieri e valorizzando al contempo le professionalità di grande esperienza presenti sul territorio.La Regione ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

adozioni internazionali maria palleschiAdozioni internazionali: Maria Palleschi nuova Referente regionale per l’Abruzzo -   "Con grande soddisfazione annunciamo la nomina della dottoressa Maria ... Si legge su abruzzolive.it

adozioni internazionali maria palleschiAdozioni internazionali: Santangelo, Abruzzo in prima linea nel sostegno a famiglie e bambini - Importante il ruolo di Monia Scalera, Commissario presso la Commissione Adozioni Internazionali della ... Segnala regione.abruzzo.it

Le adozioni internazionali ormai sono pochissime - A marzo una sentenza della Corte costituzionale ha annullato il divieto per le persone singole di adottare bambini e bambine dall’estero. Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Adozioni Internazionali Maria Palleschi