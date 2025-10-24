Adeguamento sismico lavori conclusi nelle palestre di Fratta e Santa Maria Nuova | Investiamo sul futuro dei ragazzi
Proseguono gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici pubblici nel Comune di Bertinoro. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento sismico delle palestre di Fratta Terme e Santa Maria Nuova, due strutture fondamentali per le attività scolastiche e sportive del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
