Addio Giuliano | morto Besson discesista della Valanga Azzurra e fondatore dello storico marchio

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua perla il 2° posto a Kitzbuehel nel '74 con lo stesso tempo di Stefano Anzi, con cui poi creerà il brand di abbigliamento famoso in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

