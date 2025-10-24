Addio Giuliano | morto Besson discesista della Valanga Azzurra e fondatore dello storico marchio
La sua perla il 2° posto a Kitzbuehel nel '74 con lo stesso tempo di Stefano Anzi, con cui poi creerà il brand di abbigliamento famoso in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lutto nel mondo dello sci: morto Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra - Nato a Sauze d’Oulx, ha rappresentato l’eccellenza della velocità italiana: scomparso all'età di 75 anni a causa di un malore improvviso ... Come scrive tuttosport.com