Addio degli Orionini il vescovo non c’entra
Ha tentato in tutti i modi di scongiurare il ritiro dei sacerdoti di don Orione. "Mi era stata annunciata lo scorso anno e speravo che in questo anno si potesse trovare una soluzione per continuare la loro presenza che, invece, non è stata possibile". Lo ha detto durante un incontro con i fedeli, poi in chiesa domenica scorsa. Ma alcuni parrocchiani hanno puntato il dito contro il vescovo Gian Carlo Perego, accusandolo di essere la causa dell’addio degli Orionini dopo 75 anni di presenza sul teritorio di Copparo. "Il vescovo non c’entra nulla in questa decisione, anzi ha cercato di evitare che succedesse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
