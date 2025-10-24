Addio all' ex senatore Giampaolo Bettamio nel 2001 fu eletto nel collegio di Rimini

"Se ne è andato Giampaolo Bettamio, storico rappresentante di Fi al Parlamento Ue, al Parlamento italiano e al governo. Lo ricordiamo come un uomo per bene, sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Il suo ricordo rimarrà nei nostri cuori. Una preghiera lo accompagni". Lo annuncia su. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

