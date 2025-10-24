Addio alla carta d’identità cartacea presto non sarà più valida | cosa fare

Ravennatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

