Addio al rischio infarto con questi alimenti | il cibo che vi salva la vita
Un recente studio ha dimostrato nuovamente come una buona alimentazione possa preservare da potenziali complicazioni cardiache tali da provocare un possibile infarto. Nella nostra dieta, questi cibi non devono assolutamente mancare Ictus e infarti restano due delle principali cause di mortalità in Italia. Si tratta di patologie che insorgono improvvisamente ma determinate da fattori di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
News recenti che potrebbero piacerti
Addio pidocchi in casa! Per ridurre il rischio di reinfestazione: Lava lenzuola, asciugamani e cappelli a =60 °C Disinfetta pettini, spazzole e accessori Pulisci tappeti, cuscini e superfici Evita di condividere oggetti personali Dubbi o domande? - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in arrivo con temporali e rischio nubifragi, ecco dove. Addio ottobrata? - X Vai su X
Infarto mentre si mangia - Scopri come un infarto mentre si mangia può accadere e quali segnali riconoscere per intervenire tempestivamente. Segnala microbiologiaitalia.it
Pancia gonfia addio, aggiungi questi 3 alimenti in tavola e noterai subito la differenza - Non serve alcun tipo di farmaco per dire addio alla pancia gonfia: basta semplicemente aggiungere questi alimenti in tavola e si noterà la differenza. diregiovani.it scrive
Padova, la cura sartoriale per l'infarto: una nuova terapia e addio cardioaspirina - Una terapia in grado di cancellare il rischio di lesioni non trattate e di eliminare l’uso della ... corrieredelveneto.corriere.it scrive