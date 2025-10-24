Addio al panno del Casentino | chiude la Manifattura a casa gli ultimi 13 lavoratori

È calato il sipario sulla Manifattura del Casentino, storica azienda simbolo del celebre panno arancione che per oltre un secolo ha rappresentato un’eccellenza del territorio. Dopo mesi di agonia, è arrivata la chiusura definitiva dello stabilimento e le lettere di licenziamento per gli ultimi 13 dipendenti. «Le abbiamo tentate tutte – spiega Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil – ma l’azienda non aveva più commesse. Dopo il taglio della corrente elettrica, la chiusura era inevitabile. Finisce così un miracolo solo annunciato e mai realizzato». La crisi era esplosa già nel luglio 2022, quando il sindacato aveva lanciato la vertenza del panno del Casentino. 🔗 Leggi su Lortica.it

