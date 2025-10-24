Addio al panno del Casentino | chiude la Manifattura a casa gli ultimi 13 lavoratori
È calato il sipario sulla Manifattura del Casentino, storica azienda simbolo del celebre panno arancione che per oltre un secolo ha rappresentato un’eccellenza del territorio. Dopo mesi di agonia, è arrivata la chiusura definitiva dello stabilimento e le lettere di licenziamento per gli ultimi 13 dipendenti. «Le abbiamo tentate tutte – spiega Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil – ma l’azienda non aveva più commesse. Dopo il taglio della corrente elettrica, la chiusura era inevitabile. Finisce così un miracolo solo annunciato e mai realizzato». La crisi era esplosa già nel luglio 2022, quando il sindacato aveva lanciato la vertenza del panno del Casentino. 🔗 Leggi su Lortica.it
Argomenti simili trattati di recente
Addio pellicina che non si toglie, addio castagne che non si aprono. Ecco i modi migliori per gustarle ;) Ricetta TUTTI I MODI PER CUOCERE LE CASTAGNE di Il mio Saper Fare di Loriana e Tiziana https://blog.giallozafferano.it/loti64/come-cuocere-le-cast - facebook.com Vai su Facebook
ADDIO A REMO GIRONE Caro Remo, la notizia della tua scomparsa ci lascia senza parole. Attore apprezzatissimo a teatro, in tv in molti ti ricordano vestire i panni di Tano Cariddi ne La Piovra. Ci mancherai. Ciao Remo ? - X Vai su X
Panno del Casentino addio, chiude la Manifattura - BIBBIENA: Dopo tavoli di crisi e tentativi di ripresa, l'azienda getta la spugna. Come scrive toscanamedianews.it
Licenziati gli ultimi 13 lavoratori. Addio alla Manifattura del panno del Casentino - Dopo il taglio della corrente elettrica ecco la chiusura dello stabilimento e le lettere di licenziamento agli ultimi 13 dip ... Scrive arezzonotizie.it
Cgil, chiusura della produzione panno del Casentino - Cala definitivamente il sipario sulla Manifattura del Casentino, storica azienda del distretto aretino con sede a Soci (Bibbiena) specializzata nella produzione ... controradio.it scrive