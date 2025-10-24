Disponibile in streaming su Prime Video dal 17 ottobre 2023, il film riprende le avventure di Eleonora (Antonia Liskova), Vanessa (Chiara Francini), Linda (Laura Chiatti) e Akiko (Jun Ichikawa). Le protagoniste affrontano un viaggio che mescola emozioni, risate e momenti di tenerezza, tra imprevisti e situazioni divertenti, mettendo alla prova il loro legame di amicizia. Vuoi scoprire come finisce “Addio al nubilato 2” e dove è stato girato? : ti sveliamo trama, cast e location (attenzione agli spoiler!). Dove è stato girato “Addio al nubilato 2”. Le riprese hanno sfruttato location autentiche e suggestive, capaci di valorizzare sia l’intimità emotiva sia la leggerezza della commedia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Addio al nubilato 2”: il sequel della commedia italiana con Laura Chiatti