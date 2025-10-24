Addio al campione italiano Ha fatto la storia del nostro sport il triste annuncio 

Un nome, una leggenda e una storia che ha fatto battere il cuore di migliaia di appassionati. C’è una notizia che ha sconvolto il mondo dello sport italiano e chiunque abbia seguito, anche da lontano, le imprese di una generazione indimenticabile. Oggi, l’Italia intera si ferma, incredula, davanti a un annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Un vuoto che pesa, quello lasciato da uno dei grandi protagonisti della mitica Valanga Azzurra. Un uomo che ha saputo reinventarsi, diventando simbolo di passione e coraggio anche fuori dalle piste. Ma chi era davvero la persona dietro l’eroe sportivo? Da campione a icona: la scalata verso la leggenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

addio campione italiano haAddio al campione italiano! Ha fatto la storia del nostro sport, il triste annuncio - Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra e imprenditore, è scomparso a causa di un malore improvviso all’età di 75 anni. Si legge su thesocialpost.it

addio campione italiano haAddio a Giuliano Besson, «sciatore ribelle» che fece parte della «valanga azzurra» - «Sono un ragazzo a cui lo sport ha cambiato la vita», così si raccontava pochi mesi fa descrivendosi come una persona appassionata di sport e montagna ... Lo riporta torino.corriere.it

