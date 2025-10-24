Addio al campione italiano! Ha fatto la storia del nostro sport il triste annuncio

Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra e imprenditore, è scomparso a causa di un malore improvviso all’età di 75 anni. La notizia è stata diffusa oggi, venerdì 24 ottobre 2025, dalla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Dopo aver lasciato il mondo dello sci agonistico, Besson aveva fondato un marchio di abbigliamento sportivo, che portava il suo nome e quello del collega Stefano Anzi. Negli ultimi anni aveva anche scritto un’ autobiografia, raccontando la sua carriera e la vita all’interno della famosa squadra di discesisti italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio al campione italiano! Ha fatto la storia del nostro sport, il triste annuncio

