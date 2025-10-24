Addio a padre Vittorio Frate di San Francesco | Attivo e molto preparato

Si è spento mercoledì sera a 93 anni padre Vittorio Tordi, frate conventuale francescano. Il prossimo 4 novembre avrebbe compiuto 94 anni e dal 1 ottobre era ricoverato all’ospedale di Ravenna. I fedeli lo ricordano per il suo impegno per la chiesa e la comunità di San Francesco, dove era in servizio dal 1997, e anche per le sue omelie. "Erano sempre molto preparate e curate – dice padre Ivo Laurentini, rettore della basilica di San Francesco –. Solitamente duravano circa 20 minuti, qualcuno si lamentava perché erano lunghe ma lui sentiva questa passione. Si documentava, fino alla fine ha continuato a leggere il giornale, si teneva sempre aggiornato sia dal punto di vista teologico che scritturistico, ma anche per gli avvenimenti politici e sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

