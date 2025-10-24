Addio a Luigi Martini morto a 31 anni per cancro al cervello diagnosticato nel 2020 il comico raccontava la malattia sui social con ironia

Chef, attore e volto del web, Luigi Martini era diventato un punto di riferimento per molti grazie alla sua capacità di trasformare il dolore per il cancro diagnosticato nel 2020, ma acutizzato nel 2024, in ironia È morto a soli 31 anni Luigi “Gigi” Martini, attore, comico e creator romano, s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Luigi Martini, morto a 31 anni per cancro al cervello diagnosticato nel 2020 il comico, raccontava la malattia sui social con ironia

Leggi anche questi approfondimenti

ADDIO A LUIGI BARBERANI, IL MAESTRO DEL CALCAIA E ANIMA DEL VINO ORVIETANO di Alessandro Maria Li Donni Orvieto saluta con commozione Luigi Antonio Barberani, nato il 24 dicembre 1938, figura storica e simbolo del vino orvietano, scomp - facebook.com Vai su Facebook

Addio Luigi Martini, morto a soli 31 anni l’attore romano che ha raccontato il tumore con il sorriso - È morto a 31 anni l’attore e creator romano Luigi Martini che ha affrontato il tumore con ironia senza mai perdere il sorriso. Come scrive greenme.it

Luigi Martini, morto a soli 31 anni l’attore e creator - E anche quando è tornata, non ha mai perso la voglia di provare a riderci su. Segnala iodonna.it

Addio a Luigi “Gigi” Martini, attore e creator romano, morto a 31 anni per un tumore al cervello - La notizia della sua scomparsa è stata diffusa online dai The CereBros, colleghi e amici, che lo ricordano con affetto e dolore: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Come scrive giornaledipuglia.com