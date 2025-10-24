È morta Isabelle Tate, per gli amici “ Izzy ”. La giovane attrice americana aveva appena 23 anni e si stava costruendo una carriera in ambito televisivo. Apparsa nel primo episodio di 9-1-1: Nashville, spin-off della fortunata serie di Ryan Murphy. Il decesso è avvenuto domenica 19 ottobre ma la notizia è stata rilasciata soltanto di recente, confermata dalla sua agenzia, la McCray Agency di Nashville: “Siamo devastati nel condividere la perdita della nostra amata Isabelle Tate”. Queste le parole della fondatrice Kim McCray, che ha ricordato come Izzy fosse tornata a recitare dopo una pausa per dedicarsi agli studi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Isabelle Tate, l’attrice aveva 23 anni: le cause della morte