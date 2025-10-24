Un malore improvviso ha spento, a 75 anni, Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra. La notizia è stata diffusa dalla FISI, che ne ha ricordato il percorso sportivo e umano con parole di vicinanza alla famiglia. Una traiettoria che ha disegnato un’epoca Nelle sue stagioni più intense, Besson ha messo il timbro su risultati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Addio a Giuliano Besson, cuore veloce della Valanga Azzurra