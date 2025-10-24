Addio a Giuliano Besson cuore veloce della Valanga Azzurra

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un malore improvviso ha spento, a 75 anni, Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra. La notizia è stata diffusa dalla FISI, che ne ha ricordato il percorso sportivo e umano con parole di vicinanza alla famiglia. Una traiettoria che ha disegnato un’epoca Nelle sue stagioni più intense, Besson ha messo il timbro su risultati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

addio a giuliano besson cuore veloce della valanga azzurra

© Sbircialanotizia.it - Addio a Giuliano Besson, cuore veloce della Valanga Azzurra

Argomenti simili trattati di recente

addio giuliano besson cuoreGiuliano Besson morto, discesista della Valanga Azzurra. Aveva fondato un marchio di abbigliamento con Stefano Anzi - Besson era diventato il «sindacalista» della Valanga Azzurra, toccava a lui difendere i diritti dei compagni di Nazionale e degli ... corriere.it scrive

addio giuliano besson cuoreAddio, Giuliano: morto Besson, discesista della Valanga Azzurra e fondatore dello storico marchio - La sua perla il 2° posto a Kitzbuehel nel '74 con lo stesso tempo di Stefano Anzi, con cui poi creerà il brand di abbigliamento famoso in tutto il mondo ... Come scrive msn.com

addio giuliano besson cuoreLutto nel mondo dello sci: addio a Giuliano Besson, pioniere della “Valanga Azzurra” - SAUZE D’OULX – Il mondo dello sport invernale piange la scomparsa di Giuliano Besson, ex discesista della leggendaria “Valanga Azzurra”, spentosi a 75 anni a causa di un malore improvviso. Si legge su lagendanews.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Giuliano Besson Cuore