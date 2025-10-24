Addio a Giorgio Zenoni l’architetto di Bergamo che sfidava le forme convenzionali
IL LUTTO. Aveva 90 anni, tra i suoi progetti il «Duse». Ultimo testimone dell’era Gambirasio-Ciagà-Barbero. Nel 2020 protagonista del film sulle «Terrazze Fiorite». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
