Addio a Gigi Martini attore e creator romano | si è spento a 31 anni

Dayitalianews.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notizia che ha commosso il web. È morto a Roma Luigi Nicolas Martini, conosciuto da tutti come Gigi Martini, attore e content creator amatissimo dal pubblico online. Aveva solo 31 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dai The CereBros, il collettivo comico con cui collaborava da tempo: “Oggi un pezzo di noi va via per sempre”, hanno scritto sui social, annunciando con dolore la perdita di un amico e collega speciale. Il racconto della malattia con ironia e coraggio. Martini combatteva da tempo contro una grave malattia, una battaglia che aveva scelto di condividere con i suoi follower. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

