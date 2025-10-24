Addio a David Ball fondatore dei Soft Cell | aveva sessantasei anni

È morto, all’età di sessantasei anni, David Ball, produttore e musicista elettronico inglese, noto soprattutto per essere stato membro del duo synth-pop Soft Cell. A dare la notizia è stato il cantante Marc Almond, che ha salutato l’amico e collega con queste parole: «Sarà sempre amato dai fan dei Soft Cell che amano la sua musica, e la sua musica e la sua memoria continueranno a vivere. In ogni momento, da qualche parte nel mondo, qualcuno starà trovando piacere nell’ascoltare una canzone dei Soft Cell. Grazie Dave per essere stato una parte immensa della mia vita e per la musica che mi hai dato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Addio a David Ball, fondatore dei Soft Cell: aveva sessantasei anni

