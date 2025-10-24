Addetti al rifornimento sottopagati e vessati nei guai due imprenditori messinesi
Sottopagati, minacciati di licenziamento e perfino costretti a restituire tredicesima e quattordicesima. Così nove dipendenti di una stazione di servizio di Barcellona Pozzo di Gotto erano costretti a lavorare. La guardia di finanza ha arrestato i due imprenditori che gestivano l'impianto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
