Addetti al rifornimento sottopagati e vessati nei guai due imprenditori messinesi

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottopagati, minacciati di licenziamento e perfino costretti a restituire tredicesima e quattordicesima. Così nove dipendenti di una stazione di servizio di Barcellona Pozzo di Gotto erano costretti a lavorare. La guardia di finanza ha arrestato i due imprenditori che gestivano l'impianto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Un’altra beffa per gli addetti dell’Ufficio del Processo: entrano i nuovi con concorso, diplomati e sottopagati - Torno ad occuparmi dei funzionari addetti all’Ufficio del Processo, meglio noti come UPP, perché si tratta di una vicenda surreale. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Addetti Rifornimento Sottopagati Vessati